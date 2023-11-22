ميقاتي: اللبنانيون حكومةً وشعبًا مصرون على إحياء ذكرى استقلالِهم لإيمانهم بما تحملُ لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدةِ الوطنية وبما تَبعَثُ في نفوسِهم مِن رجاءٍ بغدٍ أفضل

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