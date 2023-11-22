ميقاتي: علينا أن نسعى دائمًا إلى حِفظِ الدولةِ كيانًا ومؤسسات وأن نبحثَ باستمرارٍ عن المساحاتِ المشتركة التي تؤَمِّنُ المناخَ الأفضلَ لنموِّ المواطنة

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ميقاتي: علينا أن نسعى دائمًا إلى حِفظِ الدولةِ كيانًا ومؤسسات وأن نبحثَ باستمرارٍ عن المساحاتِ المشتركة التي تؤَمِّنُ المناخَ الأفضلَ لنموِّ المواطنة
Lebanon 24
22-11-2023
|
06:19
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