ميقاتي: علينا أن نسعى دائمًا إلى حِفظِ الدولةِ كيانًا ومؤسسات وأن نبحثَ باستمرارٍ عن المساحاتِ المشتركة التي تؤَمِّنُ المناخَ الأفضلَ لنموِّ المواطنة

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