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ميقاتي: نُجددُ الدعوةَ إلى الإسراعِ في انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية يعيدُ انتظامَ دورةِ الحياة إلى جسدِ الدولةِ المنهَك كما نجددُ الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش وصَوْنِ حضورِه ومؤسسته كما سائر القوى الأمنية

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:20
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ميقاتي: التعبير عن الرأي حق مشروع، ولكن التعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض
lebanon 24
22/11/2023 16:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة
lebanon 24
22/11/2023 16:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف والمقاطعة لم تعد مجدية بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية
lebanon 24
22/11/2023 16:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع كما طلبنا من هيئة ادارة الكوارث عقد اجتماع طارئ واجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الازمة
lebanon 24
22/11/2023 16:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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