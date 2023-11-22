ميقاتي: عوضَ العرض العسكري التقليدي في ذكرى الاستقلال يستمرُ على حدودِنا الجنوبية عدوانٌ عسكريٌّ تشعله إسرائيل التي لم تشبع آلتُها التدميريةُ بعد من لحوم الأطفالِ ودماءِ النساء وآهاتِ الشيوخ في غزةَ الجريحة

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