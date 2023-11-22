ميقاتي: أكرر ما قلتُه في مؤتمر القمة العربية- الاسلاميةِ قبل أيام: نحن شعبٌ يريد السلام ويحبُّ ثقافة السلام لكننا لا ولن نرضى بانتهاك سيادتِنا والاعتداء على حقوقِنا وإلا فما معنى الاستقلال إذًا؟

Lebanon 24