ميقاتي: نُطالب المجتمع الدولي بالمبادرة ووضع حلٍّ سياسي يؤدي إلى إعطاءِ الفلسطينيين حقوقَهم كاملةً غيرَ منقوصةٍ في دولتِهم المستقلة وعاصمتُها القدسُ الشريف

Lebanon 24