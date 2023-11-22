ميقاتي: الاستقلالُ ليس ذكرى بل حقيقةٌ تُعاشُ كلَّ يوم فلعلَّ متحف الاستقلال يكون صورةً عن عيش الاستقلال كما يريدُه لنا وطنُنا ونريدُه نحن له

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