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ميقاتي: في هذه المناسبة المجيدة لا بد من أن أتوجه مجدداً بتحية تقدير وإجلال الى الجيش الذي يحمي الإستقلال ويُمثل درع الوطن

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:23
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