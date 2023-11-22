Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة السجون الإسرائيلية تبدأ إجراءات للإفراج عن أسرى فلسطينيين وفقًا لقرارات الحكومة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة السجون الإسرائيلية تبدأ إجراءات للإفراج عن الاسرى الفلسطينيين وفقا لقرارات الحكومة (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/11/2023 16:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غالبية في الحكومة الإسرائيلية ستُصوّت خلال جلستها بالموافقة على اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس" (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/11/2023 16:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة ضخمة في تل أبيب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتكثيف الجهود للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/11/2023 16:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز عربية": مُصرّون على إكمال مهمتنا حتى القضاء على "حماس"
lebanon 24
22/11/2023 16:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2023-11-22
09:04 | 2023-11-22
08:59 | 2023-11-22
08:47 | 2023-11-22
08:43 | 2023-11-22
08:39 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24