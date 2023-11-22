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حماس: الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 محتجزا من النساء والأطفال مقابل إطلاق 150 سيدة وطفلا فلسطينيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:34
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