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غوتيريش: سنحشد كافة قدراتنا لدعم تنفيذ اتفاق "الهدنة القصيرة" (الشرق)

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:47
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