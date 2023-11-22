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وزير الخارجية السعودي: أمام مجلس الأمن خياران: التواطؤ في العقاب الجماعي أو ضمان إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-11-2023 | 07:32
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