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أردوغان: تم إعلان هدنة مؤقتة وهذا جيد ولكن الأهم أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
22-11-2023 | 08:00
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