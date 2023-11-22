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"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منطقة مفتوحة تقع بين بلدتيّ يحمر الشقيف ودير سريان بصاروخ
Lebanon 24
22-11-2023
|
09:41
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