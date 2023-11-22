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المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: النازحون من شمال غزة يجب أن يعودوا لديارهم في أقرب وقت (العربية)

Lebanon 24
22-11-2023 | 09:41
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