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مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس: الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في غزة لا يزال مبكرا (الشرق)

Lebanon 24
22-11-2023 | 10:02
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