"حزب الله": استهدفنا قوة ‏إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيها إصابات مؤكدة كما استهدفنا ‏موقع ‏المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

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