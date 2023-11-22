رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أمام قمة العشرين: هناك ضرورة لتحرك دولي جاد وعاجل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

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