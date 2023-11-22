"لبنان 24": قصف إسرائيلي على وادي شقرا في ميس الجبل وعلى مشارف برعشيت وأطراف بلدتيّ عيترون ويارون وعلى وادي السلوقي في خراج بلدة حولا وعلى كفركلا ودير ميماس

Lebanon 24