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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل (الجزيرة)

Lebanon 24
22-11-2023 | 11:25
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