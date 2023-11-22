Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه ميقاتي: الهدنة في غزة لمدة 4 أيام أمر جيّد لكن الأهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
22-11-2023 | 12:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام
lebanon 24
23/11/2023 04:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية خلال لقائه ميقاتي: نتواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين
lebanon 24
23/11/2023 04:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2023 04:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الصيني في بكين: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2023 04:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2023-11-22
18:49 | 2023-11-22
18:41 | 2023-11-22
18:35 | 2023-11-22
18:33 | 2023-11-22
18:14 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24