ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام

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