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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هناك غرف قيادة تابعة لحماس تحت مؤسسات تعليمية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-11-2023 | 13:46
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