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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إطلاق سراح الأسرى لن يتم قبل يوم الجمعة (العربي)

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:24
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