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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جمعية المعاقين في الجيش: تمّ الاعتراف منذ 7 تشرين الأول بأنّ 1600جندياً أصبحوا من معاقي الجيش

Lebanon 24
22-11-2023 | 17:15
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