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"أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع: سبب تأجيل صفقة المحتجزين هو أن الخطة التنفيذية لم يتم الانتهاء منها بعد

Lebanon 24
22-11-2023 | 18:33
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