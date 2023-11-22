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"أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع: سبب تأجيل صفقة المحتجزين هو أن الخطة التنفيذية لم يتم الانتهاء منها بعد
Lebanon 24
22-11-2023
|
18:33
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