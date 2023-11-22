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عائلات الأسرى الإسرائيليين: لم يبلغنا أحد بتأجيل تنفيذ الصفقة وعلمنا عبر وسائل الاعلام

Lebanon 24
22-11-2023 | 18:49
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