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خارجية قطر: نواصل العمل لضمان التزام كافة الأطراف باتفاق الهدنة في غزة (الشرق)

Lebanon 24
23-11-2023 | 00:29
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