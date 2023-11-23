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الخارجية القطرية: نعمل مع القاهرة وواشنطن لضمان سرعة البدء بالهدنة وضمان الالتزام بالاتفاق (العربية)
Lebanon 24
23-11-2023
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00:39
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