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الإحصاء السعودية: فائض الميزان التجاري للمملكة يرتفع على أساس شهري إلى 44 مليار ريال في أيلول (الشرق)
Lebanon 24
23-11-2023
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01:03
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