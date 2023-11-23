Advertisement

أخبار عاجلة

"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

Lebanon 24
23-11-2023 | 02:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر مصري: تحديد موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال ساعات
lebanon 24
23/11/2023 12:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع: سبب تأجيل صفقة المحتجزين هو أن الخطة التنفيذية لم يتم الانتهاء منها بعد
lebanon 24
23/11/2023 12:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام فلسطيني: قصف عنيف على شمال قطاع غزة
lebanon 24
23/11/2023 12:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما كشفه مصدر مهمّ جدّاً.. هل سيُوقف "الحزب" المعارك مع إسرائيل خلال الهدنة؟
lebanon 24
23/11/2023 12:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:11 | 2023-11-23
04:56 | 2023-11-23
04:51 | 2023-11-23
04:46 | 2023-11-23
04:37 | 2023-11-23
04:36 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24