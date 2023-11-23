"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

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