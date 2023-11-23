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البطريرك الراعي: الحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء

Lebanon 24
23-11-2023 | 04:32
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