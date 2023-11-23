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نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من بكركي: لا نحتاج إلى ترسيم جديد بل إلى أن يخرج العدو من أرضنا وأن يلتزم على الأقلّ بالقرار 1701 الذي لم يلتزم به أبداً حيث الاعتداءات لم تتوقف على لبنان

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:11
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