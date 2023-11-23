نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من بكركي: لا نحتاج إلى ترسيم جديد بل إلى أن يخرج العدو من أرضنا وأن يلتزم على الأقلّ بالقرار 1701 الذي لم يلتزم به أبداً حيث الاعتداءات لم تتوقف على لبنان

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