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مدير عام وزارة الصحة في غزة: وزارة الصحة قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب عجزها عن حماية طواقمنا

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:52
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