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المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة لـ"الجزيرة": الأوضاع الإنسانية تتفاقم بمرور الساعات

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:19
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