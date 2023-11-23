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الأونروا: الاكتظاظ والظروف غير الصحية في غزة يؤديان إلى انتشار كبير للأمراض لا سيما التنفسية والجلدية

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:35
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