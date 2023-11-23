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قصف معاد يستهدف حرش هورا بين ديرميماس وكفركلا- تلة العويضة- تل نحاس-وحمامص سردا (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
23-11-2023
|
07:21
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