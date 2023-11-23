ميقاتي: معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحاتُ المشتركةُ الكثيرة وأهمُّها شهاداتُ الدم التي بذلَها اللبنانيون بأطيافهم كافةً ولا يزالون يبذلونها من أجل حريتهم واستقلال بلدهم وسيادته

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