Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: تلقينا قائمة أولية للرهائن ويجري فحصها وإطلاع العائلات بشأنها

Lebanon 24
23-11-2023 | 09:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم مكتب نتنياهو: لا ننوي البقاء في غزة للأبد لكن لفترة حتى يتم القضاء على حماس
lebanon 24
23/11/2023 18:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم مكتب نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار لأن هذا ما تريده حماس
lebanon 24
23/11/2023 18:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الاجتياح البري لغزة سيقضي على حماس كلياً
lebanon 24
23/11/2023 18:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2023 18:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2023-11-23
11:21 | 2023-11-23
11:15 | 2023-11-23
11:11 | 2023-11-23
10:56 | 2023-11-23
10:55 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24