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السيسي: موقف مصر حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة لمصر والأردن

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:21
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