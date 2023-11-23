أبو عبيدة: العدو ما زال يخفي خسائره الحقيقية ونحن في حالة التحام مع قواته وما يعول عليه في إطالة أمد المعركة هو التنكيل وارتكاب المجازر ونؤكد جاهزيتنا لمواصلة القتال مهما بلغت مدة العدوان

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