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بري للجديد: عن إشكالية قيادة الجيش.. جبران باسيل يريد التعيين وسمير جعجع يريد التمديد "وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي"

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:33
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