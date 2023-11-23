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بري للجديد: عن إشكالية قيادة الجيش.. جبران باسيل يريد التعيين وسمير جعجع يريد التمديد "وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي"
Lebanon 24
23-11-2023
|
13:33
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