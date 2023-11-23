Advertisement

أخبار عاجلة

اعلام العدو: الرئيس الاميركي جو بايدن يطلب من نتنياهو ان تشمل الهدنة الحدود مع لبنان

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل من أجل تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
23/11/2023 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيليّ زار الحدود مع لبنان... ماذا فعل عندما دوّت صفارات الإنذار فجأة؟
lebanon 24
23/11/2023 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلب من الإسرائيليين على الحدود مع لبنان العودة إلى حياتهم الطبيعية
lebanon 24
23/11/2023 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين أبلغ ميقاتي أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان،وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع
lebanon 24
23/11/2023 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2023-11-23
16:16 | 2023-11-23
16:09 | 2023-11-23
16:09 | 2023-11-23
15:48 | 2023-11-23
15:40 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24