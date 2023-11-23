Advertisement

أخبار عاجلة

الجزيرة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على منزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة إلى 6

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد الشهداء بقصف منزل في رفح جنوبي قطاع غزة إلى 13 (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2023 23:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2023 23:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خانيونس جنوبي القطاع إلى 13
lebanon 24
23/11/2023 23:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2023 23:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2023-11-23
16:16 | 2023-11-23
16:09 | 2023-11-23
16:09 | 2023-11-23
15:48 | 2023-11-23
15:40 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24