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لبنان 24: دوي إنفجارين في أجواء القطاع الشرقي نتيجة لغارتين شنهما العدو الاسرائيلي على منطقة العديسة مستهدفا فيها منزلاً واخرى على خراج بلدة رب ثلاثين

Lebanon 24
23-11-2023 | 14:51
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