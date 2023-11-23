أسامة حمدان لـmtv: التقيت السيد حسن نصرالله وحركة حماس راضية عن الأدوار التي يقوم بها حلفاؤها والضغط الذي يقوم به حزب الله في جنوب لبنان مؤثّر جداً على الإسرائيلي

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