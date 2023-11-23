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فراس حمدان لـmtv: تحصين الساحة الداخلية يكون بالانتهاء من مهزلة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس اصلاحي وانقاذي ووضع خطة طوارئ يكون لها تمويلها وأدواتها

Lebanon 24
23-11-2023 | 16:16
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