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الجيش الإسرائيلي: لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الهدنة

Lebanon 24
23-11-2023 | 16:20
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