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الأونروا: الوضع الإنساني في غزة أصبح أسوأ بكثير مع استمرار النزوح في القطاع

Lebanon 24
23-11-2023 | 17:12
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