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مفوض الأونروا: معاناة سكان غزة لا توصف وأكرر الدعوة لوقف إطلاق نار طويل الأمد

Lebanon 24
23-11-2023 | 17:21
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